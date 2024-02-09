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С фасолью: сочный пастуший пирог от Алекса Якутова

З квасолею: соковитий пастуший пиріг від Алекса Якутова

Ко Всемирному дню зернобобовых, который отмечают 10 февраля, Шеф Нового канала усовершенствовал традиционное английское блюдо

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Надоело обычное картофельное пюре с мясом? Хотите добавить в меню кое-что оригинальное, но из простых продуктов? Вам идеально подойдет пастуший пирог! Это традиционное блюдо британской кухни точно покорит ваше сердце и желудок. Шеф, ведущий реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов вдохновился Всемирным днем зернобобовых и подготовил рецепт английской запеканки на новый лад – с добавлением фасоли. Это точно стоит попробовать!

Ингредиенты:

  • фасоль консервированная – 200 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сельдерей – 1 стебель
  • морковь – 1 шт.
  • масло оливковое – 50 г
  • тимьян – 2 веточки
  • бадьян – 1 шт.
  • фарш свиной – 200 г
  • соль – щепотка
  • перец черный молотый – щепотка
  • паприка красная – 1 ч. л.
  • чеснок сушеный – 0,5 ч. л.
  • вино красное сухое – 100 мл
  • томаты пелати – 100 г
  • картофель – 4-5 шт.
  • сливочное масло – 40 г
  • пармезан – 150 г

З квасолею: соковитий пастуший пиріг від Алекса Якутова

Приготовление блюда:

  1. Очистите лук, чеснок и морковь. Нарежьте овощи вместе с сельдереем мелкими кубиками.
  2. В разогретую сковородку влейте масло и убавьте огонь до минимума. Всыпьте нарезанные овощи, добавьте тимьян и обжарьте, тщательно помешивая.
  3. Через 5-7 минут добавьте фарш и перемешайте. Увеличьте огонь до максимума: фарш должен хорошо поджариться и не пустить сок. Доведите до вкуса солью, перцем и паприкой.
  4. Добавьте сушеный чеснок и бадьян. Протушите овощи с мясом в течение 8-10 минут. Когда фарш поджарится, добавьте красное вино. Перемешайте и накройте крышкой.
  5. Убавьте огонь. Выложите в сковороду томаты пелати и перемешайте. Слейте воду из банки с фасолью и добавьте бобовые. Продолжайте тушить до готовности. По консистенции масса должна напоминать соус болоньезе.
  6. Теперь приготовьте картофельное пюре. Отварите картофель, добавьте сливочное масло и тщательно разомните. Дайте немного остыть, после чего добавьте тертый пармезан и перемешайте.
  7. На дно формы для запекания выложите соус, затем – картофельное пюре. Посыпьте тертым пармезаном.
  8. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте в течение 15 минут. Готово!

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