З квасолею: соковитий пастуший пиріг від Алекса Якутова

Ко Всемирному дню зернобобовых, который отмечают 10 февраля, Шеф Нового канала усовершенствовал традиционное английское блюдо
«На любой вкус»: легкие начинки для круассанов от Алекса Якутова
Надоело обычное картофельное пюре с мясом? Хотите добавить в меню кое-что оригинальное, но из простых продуктов? Вам идеально подойдет пастуший пирог! Это традиционное блюдо британской кухни точно покорит ваше сердце и желудок. Шеф, ведущий реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов вдохновился Всемирным днем зернобобовых и подготовил рецепт английской запеканки на новый лад – с добавлением фасоли. Это точно стоит попробовать!
Ингредиенты:
- фасоль консервированная – 200 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сельдерей – 1 стебель
- морковь – 1 шт.
- масло оливковое – 50 г
- тимьян – 2 веточки
- бадьян – 1 шт.
- фарш свиной – 200 г
- соль – щепотка
- перец черный молотый – щепотка
- паприка красная – 1 ч. л.
- чеснок сушеный – 0,5 ч. л.
- вино красное сухое – 100 мл
- томаты пелати – 100 г
- картофель – 4-5 шт.
- сливочное масло – 40 г
- пармезан – 150 г
Приготовление блюда:
- Очистите лук, чеснок и морковь. Нарежьте овощи вместе с сельдереем мелкими кубиками.
- В разогретую сковородку влейте масло и убавьте огонь до минимума. Всыпьте нарезанные овощи, добавьте тимьян и обжарьте, тщательно помешивая.
- Через 5-7 минут добавьте фарш и перемешайте. Увеличьте огонь до максимума: фарш должен хорошо поджариться и не пустить сок. Доведите до вкуса солью, перцем и паприкой.
- Добавьте сушеный чеснок и бадьян. Протушите овощи с мясом в течение 8-10 минут. Когда фарш поджарится, добавьте красное вино. Перемешайте и накройте крышкой.
- Убавьте огонь. Выложите в сковороду томаты пелати и перемешайте. Слейте воду из банки с фасолью и добавьте бобовые. Продолжайте тушить до готовности. По консистенции масса должна напоминать соус болоньезе.
- Теперь приготовьте картофельное пюре. Отварите картофель, добавьте сливочное масло и тщательно разомните. Дайте немного остыть, после чего добавьте тертый пармезан и перемешайте.
- На дно формы для запекания выложите соус, затем – картофельное пюре. Посыпьте тертым пармезаном.
- Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте в течение 15 минут. Готово!
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