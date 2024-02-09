З квасолею: соковитий пастуший пиріг від Алекса Якутова

Ко Всемирному дню зернобобовых, который отмечают 10 февраля, Шеф Нового канала усовершенствовал традиционное английское блюдо

«На любой вкус»: легкие начинки для круассанов от Алекса Якутова

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Надоело обычное картофельное пюре с мясом? Хотите добавить в меню кое-что оригинальное, но из простых продуктов? Вам идеально подойдет пастуший пирог! Это традиционное блюдо британской кухни точно покорит ваше сердце и желудок. Шеф, ведущий реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов вдохновился Всемирным днем зернобобовых и подготовил рецепт английской запеканки на новый лад – с добавлением фасоли. Это точно стоит попробовать!

Ингредиенты:

фасоль консервированная – 200 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

сельдерей – 1 стебель

морковь – 1 шт.

масло оливковое – 50 г

тимьян – 2 веточки

бадьян – 1 шт.

фарш свиной – 200 г

соль – щепотка

перец черный молотый – щепотка

паприка красная – 1 ч. л.

чеснок сушеный – 0,5 ч. л.

вино красное сухое – 100 мл

томаты пелати – 100 г

картофель – 4-5 шт.

сливочное масло – 40 г

пармезан – 150 г

Приготовление блюда:

Очистите лук, чеснок и морковь. Нарежьте овощи вместе с сельдереем мелкими кубиками. В разогретую сковородку влейте масло и убавьте огонь до минимума. Всыпьте нарезанные овощи, добавьте тимьян и обжарьте, тщательно помешивая. Через 5-7 минут добавьте фарш и перемешайте. Увеличьте огонь до максимума: фарш должен хорошо поджариться и не пустить сок. Доведите до вкуса солью, перцем и паприкой. Добавьте сушеный чеснок и бадьян. Протушите овощи с мясом в течение 8-10 минут. Когда фарш поджарится, добавьте красное вино. Перемешайте и накройте крышкой. Убавьте огонь. Выложите в сковороду томаты пелати и перемешайте. Слейте воду из банки с фасолью и добавьте бобовые. Продолжайте тушить до готовности. По консистенции масса должна напоминать соус болоньезе. Теперь приготовьте картофельное пюре. Отварите картофель, добавьте сливочное масло и тщательно разомните. Дайте немного остыть, после чего добавьте тертый пармезан и перемешайте. На дно формы для запекания выложите соус, затем – картофельное пюре. Посыпьте тертым пармезаном. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте в течение 15 минут. Готово!

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