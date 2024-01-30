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«На будь-який смак»: легкі начинки для круасанів від Алекса Якутова

«На будь-який смак»: легкі начинки для круасанів від Алекса Якутова

Шеф Нового каналу поділився одразу двома улюбленими варіантами сніданку

Чи знали ви, що круасани походять не з Франції? За легендами, перші круасани створили у Відні на честь перемоги над Османською імперією. Тому класична випічка має форму півмісяця: так віденські пекарі висміяли символ, зображений на прапорі ворожої держави. Однак круасани набули світової популярності після того, як австрійський кухар у XIX сторіччі відкрив у Парижі пекарню. Рецепт роками вдосконалювали, і саме смаколик з листкового тіста став гастрономічним символом Франції. У Міжнародний день круасана, який відзначають щороку 30 січня, саме час сказати «Oui!» цій смачній випічці. Для вишуканого сніданку вам знадобиться лише «порожній» круасан та улюблені інгредієнти. А з ідеями для начинки допоможе Шеф, ведучий реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.

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– Обожнюю круасани! Вони легкі, пухкі й дуже класно поєднуються з багатьма продуктами. Ця випічка з листкового тіста ідеально підходить для сніданку, адже насичує надовго. Можна підібрати начинку на будь-який смак: як солодку, так і солону. А ще круасани класно смакують з білим вином, тож підійдуть і для вечірніх посиденьок з друзями, – зазначає Алекс Якутов.

Солоний круасан з хамоном

Інгредієнти:

  • круасан без начинки – 2 шт.
  • хамон – 120 г
  • сир брі – 80 г
  • соус томатний – 2 ст. л.

Приготування страви:

  1. Наріжте тоненько сир брі.
  2. Розріжте круасани і змастіть всередині томатним соусом.
  3. Зберіть круасани. Викладіть у випічку сир брі та хамон. Насолоджуйтеся!

«На будь-який смак»: легкі начинки для круасанів від Алекса Якутова

Солодкий круасан з малиновим джемом

Інгредієнти:

  • круасан без начинки – 2 шт.
  • сир камамбер – 80 г
  • малиновий джем – 4 ст. л.

Приготування страви:

  1. Наріжте тоненько сир камамбер.
  2. Розріжте круасани. Викладіть сир всередину і полийте малиновим джемом. Готово!

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