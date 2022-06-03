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Чечевичный суп: полезный рецепт от финалистки СМПУ Вики Маремухи

Чечевичный суп: рецепт пошаговый от финалистки СМПУ Вики Маремухи

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Суп из чечевицы – блюдо интересное. По вкусу он необычный, быстро и надолго утоляет голод, при этом не вредит фигуре! Убедитесь сами, приготовив его по рецепту финалистки второго сезона реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Вики Маремухи.

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Чечевичный суп: рецепт пошаговый от финалистки СМПУ Вики Маремухи

Ингредиенты:

  • красная чечевица – 200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • томат – 1-2 шт.;
  • вода – 400-500 мл;
  • растительное масло – для жарки;
  • соль, перец, куркума – по вкусу;
  • сметана – для подачи.

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Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте полукольцами. Морковь очистите и натрите на крупной терке. С томатов снимите кожицу и измельчите их. Поджарьте овощи в разогретой с маслом сковороде.
  2. Добавьте соль, перец, куркуму и протушите три минуты.
  3. Промойте чечевицу и добавьте ее к овощам. Тушите все вместе еще пять минут.
  4. Добавьте воду и варите до готовности крупы – она должна начать развариваться.
  5. Измельчите смесь блендером. Суп готов! Чтобы было вкуснее, подавайте его со сметаной.

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