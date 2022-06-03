Чечевичный суп: рецепт пошаговый от финалистки СМПУ Вики Маремухи

Картину Макса Барских представят вместе с Banksy на выставке The LIITA Effect в Лос-Анджелесе
Участница модельного реалити Нового канала рассказала, что готовит во время беременности
Суп из чечевицы – блюдо интересное. По вкусу он необычный, быстро и надолго утоляет голод, при этом не вредит фигуре! Убедитесь сами, приготовив его по рецепту финалистки второго сезона реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Вики Маремухи.
Кабачковые оладьи: простой и вкусный рецепт от финалистки «Супермодели по-украински» Вики Маремухи
Ингредиенты:
Простой рецепт воздушных панкейков из манки: И никаких комочков!
Способ приготовления: