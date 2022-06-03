Чечевичный суп: рецепт пошаговый от финалистки СМПУ Вики Маремухи

Участница модельного реалити Нового канала рассказала, что готовит во время беременности

Суп из чечевицы – блюдо интересное. По вкусу он необычный, быстро и надолго утоляет голод, при этом не вредит фигуре! Убедитесь сами, приготовив его по рецепту финалистки второго сезона реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Вики Маремухи.

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Ингредиенты:

красная чечевица – 200 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

томат – 1-2 шт.;

вода – 400-500 мл;

растительное масло – для жарки;

соль, перец, куркума – по вкусу;

сметана – для подачи.

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Способ приготовления: