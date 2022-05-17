Мед из бузины от Алекса Якутова

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Как приготовить вкусное душистое варенье
О пользе ягод бузины известно давно. Плоды содержат большое количество витаминов A, B, C. Из ягод бузины готовят варенье, сиропы, вино. Не менее полезны и цветки этого кустарника. Поэтому их заваривают в качестве чая, делают лечебные настойки и варят так называемый мед. На самом деле это варенье, которое по своей консистенции и цвету очень похоже на мед. Делается он просто, а получается ароматным и очень вкусным. Как его приготовить – Новый канал узнал у Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.
Вам понадобится:
Паляниця за 15 хвилин від Шефа Алекса Якутова
Сирна запіканка від Алекса Якутова
Приготовление:
Приятного аппетита!
Фото: pixabay