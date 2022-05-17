Мед из бузины от Алекса Якутова

Как приготовить вкусное душистое варенье

О пользе ягод бузины известно давно. Плоды содержат большое количество витаминов A, B, C. Из ягод бузины готовят варенье, сиропы, вино. Не менее полезны и цветки этого кустарника. Поэтому их заваривают в качестве чая, делают лечебные настойки и варят так называемый мед. На самом деле это варенье, которое по своей консистенции и цвету очень похоже на мед. Делается он просто, а получается ароматным и очень вкусным. Как его приготовить – Новый канал узнал у Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

Вам понадобится:

цветки бузины – 2 плотно заполненных стакана

вода – 500 мл

сахар – 1 кг

лимонная кислота – 1/4 ч. л.

Паляниця за 15 хвилин від Шефа Алекса Якутова

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Приготовление:

Цветки промываем и отделяем от веточек. Складываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и кипятим 10-15 минут. Даем настояться минимум 1 час. Отжимаем все цветки и выбрасываем. В отвар добавляем сахар и лимонную кислоту. Она нужна, чтобы мед не кристаллизовался. Варим на медленном огне два часа, периодически помешивая. Готовность определяйте по густоте. Хотите мед гуще – варите дольше. Мед можно употреблять сразу или заготовить на зиму, разлив по баночкам, не забыв их простерилизовать!

Приятного аппетита!

Фото: pixabay