Сирна запіканка: рецепт від Алекса Якутова

Часто діти не дуже люблять їсти кисломолочний сир. Та ми впевненні, що сирну запіканку смакуватимуть із задоволенням. І гарантовано попросять добавки. До речі, цю страву дітям можна давати в школу на перекус. Вона не лише ситна, а й корисна. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов
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