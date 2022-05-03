Ирма Витовская – о жизни после войны: «У нас есть долг перед погибшими»

Актриса рассказала, по чему скучает из мирных будней, и какими видит украинцев после победы

У каждого после 24 февраля появилась одна мечта – победить россиян. Пока наши воины делают все возможное на фронте, чтобы приблизить победу, волонтеры тоже действуют в этом направлении. Актриса Ирма Витовская присоединилась к их рядам и активно помогает вынужденным переселенцам. Если бы не российское нашествие, этой весной у нее были бы крутые спектакли, премьера сериала «Молодая» на Новом канале и многие другие классные проекты. Но россияне во главе с путиным решили ее и других украинцев «спасать» от счастливой жизни. Новый канал пообщался с актрисой и узнал, какие у нее послевоенные мечты.

– Сейчас стараюсь не думать, что будет после победы, а своими действиями приближать ее, – рассказала Ирма. – Верю, что мы все отстроим и будем жить с памятью о тех, кого потеряли. Жить за них и каждый день помнить о них, чтобы не раствориться в симпатиях и сантиментах к другой стране. Хочется, чтобы украинцы знали: мы новая политическая нация, мы – отдельный народ, мы – независимые, мы – Украина, которая возродилась, поднялась над собой, в которой проснулся дух наших предков, замученных и казненных практически той же системой и тем же врагом, что пришел сегодня. С тем же рвением, с которым отвоевываем каждый клочок земли, мы должны и отстроиться. Оставить все свои слабости и извращения – нравственные, духовные, любые. Должны стать примером для нового мира, которому сейчас показываем несгибаемость и силу духа народа, борющегося за право быть на карте мира. Мы должны показать, что можем уничтожить все кривое и лукавое в нас.

Ирма Витовская – о волонтерстве: «За войну я плакала дважды»

Ирма Витовская: «Не главное, какими мы вошли в войну, главное, какими мы выйдем из нее»

Актриса признается, что после победы охотно вернется на сцену.

– Надеюсь, что когда будем все отстраивать, запустится и культура, которая должна это цементировать. Я хочу работать, хочу вернуться в профессию, – говорит она. – Понятно, что еще будут литься слезы. Ведь все замороженные эмоции выйдут. Будем очень много плакать. Чувствовать здоровое, нормальное сожаление и немного стыда, что выжили, а кто-то нет. И не главное, какими мы вошли в войну, главное, какими выйдем из нее. Ведь каждый понимает свои скелеты, что он делал с 2014 года. Может, не хотел слышать о войне или воспринимал ее легко – все знают о себе все. И каждому желаю выйти из войны новым гражданином великой страны. Ведь у нас есть долг перед погибшими, перед теми, кто не прожил даже первый год жизни, обязанность тоже стать великими.

А по чему из мирной жизни она скучает больше всего?

– Ни о чем не скучаю. Живу ожиданием прозрения россиян, – призналась Ирма Новому каналу.