Ирма Витовская – о волонтерстве

Актриса рассказала, как помогает украинцам

Этой весной зрители Нового канала ожидали премьеру сериала «Молодая», где одну из ролей сыграла талантливая Ирма Витовская. Но все планы изменило нападение россии на Украину. Съемки и премьеры были отложены до победы. А деятели культуры сосредоточились на приближении этой победы – кто в рядах ВСУ, кто в теробороне, кто среди волонтеров. Ирма Витовская не стала исключением.

– Помогаю уезжать вынужденным переселенцам в Европу и получать там убежище, – рассказала она Новому каналу. – Очень рада, что смогла быть причастной к помощи, стать членом итальянской ассоциации, у меня появилась куча друзей, благодаря которым очень много женщин и детей нашли жилье. За это время мы перевезли немало семей, бежавших от обстрелов, с разных территорий. Мы их отвозим до границы, отправляем, устраиваем, формируем списки, делаем реестр, кто где поселился, держим обратную связь с большим количеством людей. Мне дали пропуск, и я могу сопровождать в автобусах группы людей до границы. Муж тоже волонтерит, только в Киеве. Он помогает армии.

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Есть вещи во время войны, которые невозможно забыть.

– Знаете, мамы с детьми на руках смотрят, и этот взгляд спрашивает: «Вы обещаете, что все будет хорошо?», – делится актриса сериала «Молодая». – Сейчас внутри меня некий эмоциональный стержень, все очерствело и закрылось. Я просто что-то делаю, делаю, делаю. Вы даже не представляете, здесь волонтеры почти не спят, работают без передышки. За войну я плакала дважды. В первый раз, когда разбомбили театр в Мариуполе. Тогда из меня вышло все накопившееся. Второй раз, когда ударили по вокзалу в Краматорске. А вот увиденное в Буче вызвало злобу и желание сатисфакции. Сейчас Великий пост и Пасха на носу, понимаю, что по христианским наставлениям должна подняться над собой и молиться за прозрение наших врагов. А у меня то, что делали с женщинами, с детьми, вызывает злобу, ведь неприемлема любая агрессия по отношению к детям. Я уже молчу, что творили там.