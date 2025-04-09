09 апреля

Свекровь Лидия на защите невестки-акушерки Алены. Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 7 от 09.04.2025

Смотри прямо сейчас продолжение шоу Мамо, ваш вихід! 2025 7 выпуск от 09.04.2025 на сайте Нового канала и узнай, кто приблизится к победе. Не пропусти!

В 7 выпуске шоу Мамо, ваш вихід! 2025 ревизия будет у невестки-акушерки Алены, которую семья ждала десять лет. Ее свадьба с Константином стала настоящим праздником, а теперь пришло время серьезной проверки. Алена встретит свекровь у себя дома, чтобы доказать – она не только акушерка, но и идеальная хозяйка! Невестка не переживает – все чисто, пирожки наготове, а Лидия, любимая свекровь с рынка, на подстраховке. Но насколько спокойно пройдет ревизия, когда свекрови окажутся на пороге? Включай реалити Мамо, ваш вихід! 2025 7 выпуск от 09.04.2025 на сайте Нового канала прямо сейчас и следи за этим огненным дуэтом – будет жарко, весело и очень по-семейному!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Смотреть онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 6 выпуск

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Свекровь Лидия на защите невестки-акушерки Алены. Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 7 от 09.04.2025

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