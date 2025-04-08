08 апреля

Решительная невестка Джулия не боится конкуренции! Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 6 от 08.04.2025

Окунитесь в настоящий вихрь эмоций, напряженных моментов и ожесточенной борьбы между свекровями и невестками! Смотрите онлайн любимый проект Мамо, ваш вихід! 2025 выпуск 6 от 08.04.2025 на сайте Нового канала!

Героини проекта Мамо, ваш выход! 2025 – не просто участницы, а настоящие волчицы, готовые сражаться за звание лучшей невестки! Главная героиня этого выпуска – фитнес-тренер с твердым характером Джулия – не скрывает уверенности в своей победе. Более того, она считает свои отношения со свекровью Аленой – идеальными. Зато свекровь-тигрица Алена готова защищать свои позиции, любимую невестку и получить для нее победу любой ценой!

Впрочем, участницам шоу Мама, ваш выход! 2025 придется не просто пережить ревизию свекровей-конкуренток, но столкнуться с неожиданными открытиями и эмоциональными моментами! Узнайте прямо сейчас, кто на самом деле держит в своих руках ниточки власти в этой семье? Что скрывает свекровь Елена от своей невестки? И какие находки в квартире Джулии ошеломили конкуренток? Смотрите онлайн проект Мама, ваш выход! 2025 выпуск 6 от 08.04.2025 на сайте Нового канала и следите за страстями, от которых невозможно оторваться!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Смотреть онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 5 выпуск

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Новости проекта
Решительная невестка Джулия не боится конкуренции! Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 6 от 08.04.2025

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Решительная невестка Джулия не боится конкуренции! Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 6 от 08.04.2025

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