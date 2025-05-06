Бизнес, семейные тайны и кулинарные баталии — все это в новом эпизоде! Смотри онлайн любимое реалити Мамо, ваш вихід! 2025 18 выпуск от 06.05.2025 на сайте Нового канала.
В 18 выпуске шоу Мамо, ваш вихід! 2025 главной героиней станет бизнес-леди Яна – эффектная и амбициозная невестка, которая построила успешный бьюти-бизнес в Киеве. Вместе со своей свекровью Валентиной она утверждает, что у них не отношения «свекровь-невестка», а почти родственная дружба.
Но насколько искренни эти слова? Свекрови проведут ревизию в доме Яны, чтобы узнать, соответствует ли глянцевая картинка реальной жизни. Смогут ли дорогие подарки и бесплатные услуги в салоне красоты скрыть возможные трещины в их идеальных отношениях? Узнай все шокирующие подробности – смотри онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 18 выпуск от 06.05.2025 на сайте Нового канала.
Смотри онлайн Мамо, ваш вихід!
Смотри онлайн Мамо, ваш вихід! 2025