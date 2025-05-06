Бізнес, сімейні таємниці та кулінарні баталії – все це в новому епізоді! Дивись онлайн улюблене реаліті Мамо, ваш вихід! 2025 18 випуск від 06.05.2025 на сайті Нового каналу.

У 18 випуску шоу Мамо, ваш вихід! 2025 головною героїнею стане бізнес-леді Яна – ефектна й амбітна невістка, яка побудувала успішний б’юті-бізнес у Києві. Разом зі своєю свекрухою Валентиною вона стверджує, що у них не стосунки «свекруха-невістка», а майже родинна дружба.

Але наскільки щирі ці слова? Свекрухи проведуть ревізію в будинку Яни, щоб дізнатися, чи відповідає глянцева картинка реальному життю. Чи зможуть дорогі подарунки та безкоштовні послуги в салоні краси приховати можливі тріщини в їхніх ідеальних стосунках? Дізнайся всі шокуючі подробиці – дивись онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 18 випуск від 06.05.2025 на сайті Нового каналу.

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Дивитись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 17 випуск