Бізнес, сімейні таємниці та кулінарні баталії – все це в новому епізоді! Дивись онлайн улюблене реаліті Мамо, ваш вихід! 2025 18 випуск від 06.05.2025 на сайті Нового каналу.
У 18 випуску шоу Мамо, ваш вихід! 2025 головною героїнею стане бізнес-леді Яна – ефектна й амбітна невістка, яка побудувала успішний б’юті-бізнес у Києві. Разом зі своєю свекрухою Валентиною вона стверджує, що у них не стосунки «свекруха-невістка», а майже родинна дружба.
Але наскільки щирі ці слова? Свекрухи проведуть ревізію в будинку Яни, щоб дізнатися, чи відповідає глянцева картинка реальному життю. Чи зможуть дорогі подарунки та безкоштовні послуги в салоні краси приховати можливі тріщини в їхніх ідеальних стосунках? Дізнайся всі шокуючі подробиці – дивись онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 18 випуск від 06.05.2025 на сайті Нового каналу.
Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!
Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025