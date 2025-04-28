Смотрите новый выпуск реалити-шоу Мамо, ваш вихід! 2025 от 28.04.2025 на Новом канале и станьте свидетелями того, как современные невестки и их свекрови вступают в семейное противостояние, где ставки выше, чем когда-либо! Не пропустите!

Героиня этого эпизода проекта Мамо, ваш вихід! 2025 невестка Александра – молодая мама и по профессии стоматолог, которая отложила карьеру ради семьи, но получила в придачу не только заботу, но и постоянный поток советов от своей свекрови Ларисы. Конфликт поколений развивается медленно, но уверенно: Александра терпит, молчит и проглатывает раздражение, но как долго это продлится? Покажет проект Мамо, ваш вихід! 2025!

Харизматичный ведущий проекта Андрей Черепущак уже готов расставить акценты и вытащить на свет все, что обычно скрыто за закрытыми дверями. Узнайте прямо сейчас, удастся ли Александре достучаться до своей свекрови? Какие тайны скрывает их семья? И какие впечатления будут у свекровей-конкуренток после ревизии? Смотрите онлайн реалити-шоу Мамо, ваш вихід! 2025 выпуск 13 от 28.04.2025 на сайте Нового канала и узнайте, пройдет ли Саша проверку на прочность?

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Смотреть онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 12 выпуск