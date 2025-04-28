Дивіться новий випуск реаліті-шоу Мамо, ваш вихід! 2025 від 28.04.2025 на Новому каналі та станьте свідками того, як сучасні невістки та їхні свекрухи вступають у сімейне протистояння, де ставки вищі, ніж будь-коли! Не пропустіть!

Героїня цього епізоду проєкту Мамо, ваш вихід! 2025 невістка Олександра – молода мама й за професією стоматолог, яка відклала кар’єру заради сім’ї, але отримала на додачу не тільки турботу, а й постійний потік порад від своєї свекрухи Лариси. Конфлікт поколінь розвивається повільно, але впевнено: Олександра терпить, мовчить і проковтує роздратованість, але як довго це триватиме? Покаже проєкт Мамо, ваш вихід! 2025!

Харизматичний ведучий проєкту Андрій Черепущак уже готовий розставити акценти та витягнути на світло все, що зазвичай проховано за зачиненими дверима. Дізнайтеся просто зараз, чи вдасться Олександрі достукатися до своєї свекрухи? Які таємниці приховує їхня родина? І які враження будуть у свекрух-конкуренток після ревізії? Дивіться онлайн реаліті-шоу Мамо, ваш вихід! 2025 випуск 13 від 28.04.2025 на сайті Нового каналу та дізнайтеся, чи пройде Саша перевірку на міцність?

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Дивитись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 12 випуск