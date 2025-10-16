16 октября

Месть подарками от Ольги Олеговны. Любов, як вона є 2025. Серия 7

Смотри прямо сейчас сериал Любов, як вона є 2025 7 серия от 16.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые безумные истории. Не пропусти!

В 7 серии ситкома Любов, як вона є 2025 Оксане никогда не бывает грустно, ведь у нее в команде целых трое сыновей. На этот раз она организовала уборку в комнате. Была найдена куча сокровищ, среди которых куча бумажек от конфет под кроватью. Младший сын не растерялся и обвинил во всем бабушку. Теперь они наказаны и будут без сладкого, потому что если бы это была бабушка, то у него бы все слиплось. Миша решил доказать, что ничего не слиплось, и наложил кучу посреди комнаты. Теперь старшим придется убирать еще больше за маленьким вредителем. Что еще ждет героев? Смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 7 серия от 16.10.2025 на сайте Нового канала и узнай все подробности.

