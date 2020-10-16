Дивись просто зараз серіал Любов, як вона є 2025 7 серія від 16.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові шалені історії. Не пропусти!

У 7 серії ситкому Любов, як вона є 2025 Оксані ніколи не буває сумно, адже у неї в команді аж троє синів. Цього разу вона організувала прибирання у кімнаті. Було знайдено купу скарбів, серед яких у купа піпірців від цукерок під ліжком. Молодший син не розгубився і звинуватив у всьому бабайку. Тепер вони покарані і будуть без солодкого, бо якби це був бабайка, то у нього б усе злиплося. Міша вирішив довести, що нічого не злиплося і наклав купу посеред кімнати. Тепер старшим доведеться прибирати ще більше за малим шкідником. Що ще чекає на героїв? Дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 7 серія від 16.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі подробиці.

