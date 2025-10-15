15 октября

Смотри прямо сейчас продолжение украинского сериала Любов, як вона є 2025 6 серия от 15.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые приключения сумасшедших семей.

Каждому знакомо ой, еще пять минут перед школой. А вот Оксана в ситкоме Любов, як вона є 2025 слышит это каждый день сразу от троих детей. Но вот Мишаничка выделился, сегодня он плохо себя чувствует – и горло болит, и глаза жгут. Мама очень заботливая, поэтому, конечно, оставит сына дома, но ему же и в планшет будет больно смотреть, поэтому его нужно забрать и обеспечить только полный отдых. Но волшебным образом после поцелуя мамы Мише сразу стало лучше, и он уже одет и готов идти в садик. Что только не сделаешь ради планшета… Дети не думают, что родители гораздо хитрее, чем им кажется. Как еще Оксане удается справиться с тремя детьми? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 6 серия от 15.10.2025 на сайте Нового канала.

15 октября
15 октября
15 октября
