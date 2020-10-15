15 жовтня

Модний вирок від Антона. Любов, як вона є 2025. Серія 6

Дивись просто зараз продовження українського серіалу Любов, як вона є2025 6 серія від 15.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові пригоди шалених сімейок.

Кожному знайоме ой, ще п’ять хвилинок перед школою. А от Оксана у ситкомі Любов, як вона є 2025 чує це кожного дня відразу від трьох дітей. Але от Мішанічка виділився, сьогодні він погано себе почуває – і горло болить, і очі печуть. Мама дуже турботлива, тому звичайно, що залишить сина вдома, але це ж йому і в планшет буде боляче дивитися, тому його потрібно забрати та забезпечити лише повний відпочинок. Але чарівним чином після поцілунку мами Міші відразу стало краще і він вже одягнений та готовий іти в садок. Що тільки не зробиш заради планшету… Діти не думають, що батьки набагато хитріші, ніж їм здається. Як ще Оксані вдається впоратися із трьома дітьми? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 6 серія від 15.10.2025 на сайті Нового каналу.

