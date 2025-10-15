Комедия, которая не перестает удивлять! Смотри прямо сейчас сериал Любов, як вона є 2025 5 серия от 15.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые безумные истории. Не пропусти!

В 5 серии ситкома Любов, як вона є 2025 у Натальи произошла катастрофа – у нее нет ни одной нормальной фотографии их детей. Она расстроена, потому что не имеет, что выложить в Instagram. Решение найдено – нужно просто сделать детскую фотосессию. Антон согласился, однако есть сомнения в его словах, потому что он считает, что не все фото детей удачные. Мужчина нашел пример даже в телефоне Наты, однако потом выяснилось, что это ее детское фото. Не очень приятная ситуация, как теперь оправдаться?

Тем временем Валентин Захарович едва не получил сердечный приступ. Он увидел, что у Инны на безымянном пальце правой руки есть кольцо. Отец подумал, что это обручальное кольцо! Но дочь пыталась объяснить, что это гаджет. Какие еще веселые истории приготовили герои? Смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 5 серия от 15.10.2025 на сайте Нового канала и узнай все подробности.

