Комедія, яка не припиняє дивувати! Дивись просто зараз серіал Любов, як вона є2025 5 серія від 15.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові шалені історії. Не пропусти!

У 5 серії ситкому Любов, як вона є 2025 у Наталі сталася катастрофа – у неї немає жодної нормальної фотки їхніх дітей. Вона засмучена, бо не має, що викласти в Instagram. Рішення знайдено – потрібно просто зробити дитячу фотосесію. Антон погодився, проте є сумніви у його словах, тому що він вважає, що не всі фото дітей вдалі. Чоловік знайшов приклад навіть у телефоні Нати, проте потім з’ясувалося, що це її дитяче фото. Недуже приємна ситуація, як тепер виправдати себе?

Тим часом Валентин Захарович ледве не отримав серцевий напад. Він побачив, що в Інни на безіменному пальці правої руки є кільце. Батько подумав, що це обручка! Але дочка намагалася пояснити, що це гаджет. Які ще веселі історії відготували герої? Дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 5 серія від 15.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі подробиці.

