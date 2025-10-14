14 октября

Ценный урок, который отразился на лице. Любов, як вона є 2025. Серия 4

Смотри прямо сейчас украинскую комедию Любов, як вона є 2025 4 серия от 13.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в удивительные приключения сразу трех семей. Не пропусти!

В 4 серии ситкома Любов, як вона є молодая мама Наталья поразила наповал свою давнюю знакомую. Начала завуалированно рассказывать о материнстве с бутылкой водки в руках. Подруге стало жаль Нату и в то же время она была шокирована, что такая правильная девушка стала алкоголичкой… Ситуация смешная и страшная одновременно.

Тем временем Инна своим блогом поражает наповал. Девушка решила поговорить о выборах, но не о тех, о которых ты подумал. У блогера появился новый парень, точнее это в процессе. Ему сорок пять лет… Инна считает, что мужчины постарше классные, они более опытные и уже достигли карьерного успеха. Интересно, что же об этом скажут ее родители? Смотри онлайн украинский сериал Любов, як вона є 2025 4 серия от 14.10.2025 на сайте Нового канала и узнай все безумные подробности.

