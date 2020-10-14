14 жовтня

Цінний урок, який відбився на лиці. Любов, як вона є 2025. Серія 4

Дивись просто зараз українську комедію Любов, як вона є 2025 4 серія від 13.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у дивовижні пригоди відразу трьох сімей. Не пропусти!

У 4 серії ситкому Любов, як вона є молода мама Наталя вразила на повал свою давню знайому. Почала завуальовано розповідати про материнство із пляшкою горілки в руках. Подрузі стало шкода Нату та водночас вона була шокована, що така правильна дівчина стала алкоголічкою… Ситуація смішна і страшна одночасно.

Тим часом Інна своїм блогом вражає на повал. Дівчина вирішила поговорити про вибори, але не про ті, які ти подумав. У блогерки з’явився новий хлопець, точніше це у процесі. Йому сорок п’ять рочків… Інна вважає, що старші чоловіки класні, вони більш досвідчені та вже досягли кар’єрного успіху. Цікаво, що ж про це скажуть її батьки? Дивись онлайн український серіал Любов, як вона є 2025 4 серія від 14.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі шалені подробиці.

