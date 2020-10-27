Сумасшедшая семейка снова удивляет! Смотри прямо сейчас комедию Любов, як вона є 2025 17 серия от 27.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые безумные истории. Не пропусти!

В 17 серии ситкома Любов, як вона є 2025 Валентин Захарович жалуется жене, что у них осталось еще куча старой консервации и зачем им делать новую. Ольга аргументирует, что у них большая семья и все съедят. Однако муж напоминает, что каждый год слышит эту фразу, а консервации становится все больше и больше. Валентин начал доставать старые банки, а на них даты, когда были сделаны соленья. Такие одновременно приятные и тяжелые воспоминания из тех времен. Но эта приятная ностальгия быстро закончилась после того, как муж снова начал говорить, что в этом году не стоит делать консервацию, а лучше отдохнуть, тем более скоро футбол. Ольга Сергеевна была явно недовольна таким желанием мужа. Смотри онлайн украинский сериал Любов, як вона є 2025 17 серия от 27.10.2025 на сайте Нового канала и узнай, кто победит в этом споре.

