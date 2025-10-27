Крейзі сімейки знову дивують! Дивись просто зараз комедію Любов, як вона є 2025 17 серія від 27.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові шалені історії. Не пропусти!

У 17 серії ситкому Любов, як вона є 2025 Валентин Захарович жаліється дружині, що в них залишилася ще купа старої консервації та для чого їм робити нову. Ольга аргументує, що в них велика родина і все з’їдять. Проте чоловік нагадує, що щороку чує цю фразу, а консервації стає все більше і більше. Валентин почав діставати старі банки, а на них дати, коли була зроблені соління. Такі одночасно приємні і тяжкі спогади із тих часів. Але ця приємна ностальгія швидко закінчилася після того, як чоловік знову почав говорити, що цього року не варто робити консервації, а краще відпочити, тим паче скоро футбол. Ольга Сергіївна була явно не задоволена таким бажанням чоловіка. Дивись онлайн український серіал Любов, як вона є 2025 17 серія від 27.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся хто переможе у цій суперечці.

