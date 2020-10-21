21 октября

Личный кабинет Валентина Захаровича Любов, як вона є 2025. Серия 11

Комедия, которая не перестает удивлять! Смотри прямо сейчас сериал Любов, як вона є 2025 11 серия от 21.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые безумные истории. Не пропусти!

В 11 серии ситкома Любов, як вона є 2025 Инна заметила, что в интернете есть куча блогеров, которые учат, как выживать в дикой местности. Например, как питаться корой, жить в хижине из палок и подтираться мхом. – по описанию очень похоже, как быть кацапом. Но почему никто не учит, как выживать в городе, хотя здесь тоже много трудностей. Поэтому Инна решила, что научит зрителей, как выживать в джунглях. Она решила начать с добывания пищи – легче всего это сделать с помощью телефона, которым можно разбить орехи. Однако на самом деле сейчас есть куча доставок, которые привезут домой любую еду в один клик. Какие еще лайфхаки она расскажет? Смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 11 серия от 21.10.2025 на сайте Нового канала и узнай все подробности.

Смотреть онлайн Любов, як вона є

Смотреть онлайн Любов, як вона є 2025

Смотреть онлайн Любов, як вона є 2025 10 серия

Новый каналЛюбов, як вона є2025
Новости проекта
Новости проекта
Личный кабинет Валентина Захаровича Любов, як вона є 2025. Серия 11

«Мне 38, я не замужем – и не страдаю»: Екатерина Кузнецова ответила на давление общества

21 октября
Личный кабинет Валентина Захаровича Любов, як вона є 2025. Серия 11

«Если спросит совета, то мы поговорим»: Сергей Лиховида – о будущем сына

21 октября
Личный кабинет Валентина Захаровича Любов, як вона є 2025. Серия 11

«Киев 24/7»: Новый канал начал съемки сериалити

20 октября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь