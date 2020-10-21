Комедия, которая не перестает удивлять! Смотри прямо сейчас сериал Любов, як вона є 2025 11 серия от 21.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые безумные истории. Не пропусти!

В 11 серии ситкома Любов, як вона є 2025 Инна заметила, что в интернете есть куча блогеров, которые учат, как выживать в дикой местности. Например, как питаться корой, жить в хижине из палок и подтираться мхом. – по описанию очень похоже, как быть кацапом. Но почему никто не учит, как выживать в городе, хотя здесь тоже много трудностей. Поэтому Инна решила, что научит зрителей, как выживать в джунглях. Она решила начать с добывания пищи – легче всего это сделать с помощью телефона, которым можно разбить орехи. Однако на самом деле сейчас есть куча доставок, которые привезут домой любую еду в один клик. Какие еще лайфхаки она расскажет? Смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 11 серия от 21.10.2025 на сайте Нового канала и узнай все подробности.

Смотреть онлайн Любов, як вона є

Смотреть онлайн Любов, як вона є 2025

Смотреть онлайн Любов, як вона є 2025 10 серия