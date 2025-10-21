21 жовтня

Особистий кабінет Валентина Захаровича Любов, як вона є 2025. Серія 11

Комедія, яка не припиняє дивувати! Дивись просто зараз серіал Любов, як вона є 2025 11 серія від 21.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові шалені історії. Не пропусти!

В 11 серії ситкому Любов, як вона є 2025 Інна помітила, що в інтернеті є купа блогерів, які вчать, як виживати у дикій місцевості. Наприклад, як харчуватися корою, жити в хаті з палок і підтиратися мохом. – по опису дуже схоже, як бути кацапом. Але чому ніхто не вчить, як виживати в місті, хоча тут теж багато труднощів. Тому Інна вирішила, що навчить глядачів, як видивати в джунглях. Вона вирішила розпочати з добування їжі – найлегше це зробити за допомогою телефону, яким можна розбити горіхи. Проте насправді зараз є купа доставок, які привезуть додому будь-яку їжу в один клік. Які ще лайфхаки вона розповість? Дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 11 серія від 21.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі подробиці. 

Дивитись онлайн Любов, як вона є

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025 10 серія

Новий каналЛюбов, як вона є2025
Новини каналу
Новини каналу
Особистий кабінет Валентина Захаровича Любов, як вона є 2025. Серія 11

«Мені 38, я незаміжня – і не страждаю»: Катерина Кузнецова відповіла на тиск суспільства

21 жовтня
Особистий кабінет Валентина Захаровича Любов, як вона є 2025. Серія 11

«Якщо запитає поради, то ми поговоримо»: Сергій Лиховида – про майбутнє сина

21 жовтня
Особистий кабінет Валентина Захаровича Любов, як вона є 2025. Серія 11

«Київ 24/7»: Новий канал розпочав зйомки серіаліті

20 жовтня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь