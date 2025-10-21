Комедія, яка не припиняє дивувати! Дивись просто зараз серіал Любов, як вона є 2025 11 серія від 21.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові шалені історії. Не пропусти!

В 11 серії ситкому Любов, як вона є 2025 Інна помітила, що в інтернеті є купа блогерів, які вчать, як виживати у дикій місцевості. Наприклад, як харчуватися корою, жити в хаті з палок і підтиратися мохом. – по опису дуже схоже, як бути кацапом. Але чому ніхто не вчить, як виживати в місті, хоча тут теж багато труднощів. Тому Інна вирішила, що навчить глядачів, як видивати в джунглях. Вона вирішила розпочати з добування їжі – найлегше це зробити за допомогою телефону, яким можна розбити горіхи. Проте насправді зараз є купа доставок, які привезуть додому будь-яку їжу в один клік. Які ще лайфхаки вона розповість? Дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 11 серія від 21.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі подробиці.

