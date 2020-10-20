Смотри прямо сейчас украинскую комедию Любов, як вона є 2025 10 серия от 20.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в удивительные приключения сразу трех семей. Не пропусти!

В 10 серии ситкома Любов, як вона є Антон пришел к жене с небольшой просьбой – может ли он пойти сегодня на корпоратив. Наташа, как настоящая женщина, все перекрутила и сказала, что мужу потусоваться с коллегами важнее семьи. Однако Антон не сдается, объясняет, что это будет только тимбилдинг, он продлится недолго и в двенадцать он уже будет дома. Однако к тому времени Нате он уже будет не нужен, потому что дети должны быть накормлены, искупаны и уложены спать. Мужчина знал, как растопить сердце любимой, сказал, что принесет тортик. Подействует ли такое условие на женщину? Какие еще сюрпризы ждут героев? Смотри онлайн украинский сериал Любов, як вона є 2025 10 серия от 20.10.2025 на сайте Нового канала и узнай все безумные подробности.

Смотреть онлайн Любов, як вона є

Смотреть онлайн Любов, як вона є 2025

Смотреть онлайн Любов, як вона є 2025 9 серия