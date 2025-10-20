Дивись просто зараз українську комедію Любов, як вона є 2025 10 серія від 20.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у дивовижні пригоди відразу трьох сімей. Не пропусти!

У 10 серії ситкому Любов, як вона є Антон прийшов до дружини із невеличким проханням – чи може він піти сьогодні на корпоратив. Наташа як справжня жінка все перекрутила і сказала, що чоловіку побухати з колегами важливіше за сім’ю. Проте Антон не здається, пояснює, що це має бути лише тімбілдінг і буде він не довго та о дванадцятій він уже буде вдома. Проте у той час Наті він уже буде не потрібний, бо діти вже мають бути погодовані, покупані та заколисані. Чоловік знав, як розтопити серце коханої, сказав, що принесе тортик. Чи подіє така умова на жінку? Які ще сюрпризи чекають на героїв? Дивись онлайн український серіал Любов, як вона є 2025 10 серія від 20.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі шалені подробиці.

