Семейные истории могут быть громкими, эмоциональными и… до слез смешными. В премьерной серии сериала Любов, як вона є ты окажешься в самом сердце большой семьи, где свадьба становится не только праздником любви, но и стартом нового семейного сериального хаоса. Наташа и Антон только что сказали да, а в воздухе уже летают не лепестки, а острые шутки и намеки на развод от ее родителей.

Привычные для них маленькие подколки в комедии Любов, як вона є 2025 превращаются в целый аттракцион забавных моментов — от сломанного стула до громкого храпа. Пара живет вместе уже много лет, и даже ссоры у них имеют свою особую романтическую магию. А младшая сестра Инна, которая не выпускает телефон из рук, наблюдает за всем этим с первых рядов, словно за реалити-шоу. Смотри онлайн ситком Любов, як вона є 2025 1 серия от 13.10.2025 на сайте Нового канала — и узнай в героях себя, своих родных или соседей.

