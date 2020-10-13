13 жовтня

Завдяки цікавим родичам, є про що згадати після весілля. Любов, як вона є 2025. Серія 1

Сімейні історії можуть бути гучними, емоційними й… до сліз смішними. У прем’єрній серії серіалу Любов, як вона є ти опинишся в самому серці великої родини, де весілля стає не лише святом кохання, а й стартом нового сімейного серіального хаосу. Наташа та Антон щойно сказали так, а в повітрі вже літають не пелюстки, а гострі жарти та натяки на розлучення від її батьків.

Звичні для них маленькі підколки у комедії Любов, як вона є 2025 перетворюються на цілий атракціон кумедних моментів — від зламаного стільця до гучного хропіння. Пара живе разом уже багато років, і навіть сварки у них мають свою особливу романтичну магію. А молодша сестра Інна, яка не випускає телефон з рук, спостерігає за всім цим з перших рядів, мов за реаліті-шоу. Дивись онлайн ситком Любов, як вона є 2025 1 серія від 13.10.2025 на сайті Нового каналу — і впізнай в героях себе, своїх рідних або сусідів.

