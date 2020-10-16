Леся Никитюк из-за депрессии набрала 12 кг

Ведущая «Le Маршрутки» рассказала, какой жизненный провал стал для нее решающим

Новый канал всегда показывает Лесю Никитюк жизнерадостной, веселой и юморной. Невозможно представить ведущую «Le Маршрутки» в плохом настроении. Но случился у девушки период в жизни, когда она была настолько подавлена, что даже не выходила из дому.

− Когда в «Орле&Решке» меня заменила Настя Короткая, это стало большой неожиданностью и потрясением, − призналась Леся. − Несколько месяцев у меня была депрессия: я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы. За это время поправилась на 12 кг! В чувство привел друг, который заметил в моих глазах отсутствие блеска. Тогда осознала, что я опустила руки. А так нельзя! Да и не в моем стиле сдаваться. В этой жизненной точке поняла: несмотря ни на что нужно идти вперед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Какой бы веселой ни казалась Леся со стороны, ей бывает грустно.

− Открою вам небольшой секрет: я очень ранимый человек, − говорит она. − И какой бы сильной ни казалось, принимаю все очень близко к сердцу, все всерьез: и слово друга, и комментарий подписчика в соцсетях. Всегда все слышу, читаю и на все реагирую. Пока не научилась отгораживаться и ставить барьеры. Не знаю, хорошо это или плохо.

А вот какой ведущая предстанет в «Le Маршрутке» − смотрите в премьерном выпуске в понедельник, 19 октября, на Новом канале.

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