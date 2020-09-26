Где отдохнуть в Украине в бархатный сезон: Топ-3 места от Леси Никитюк

Ведущая тревел-шоу «Le Маршрутка» (Новый канал) рассказала, что посмотреть в родной стране.

Леся Никитюк может бросить все и умчаться хоть на край света за яркими впечатлениями. Или оставить на все лето любимого песика Рафика, чтобы исследовать неизведанные уголочки родной страны и показать их во втором сезоне «Le Маршрутки» (Новый канал). Специально ко Всемирному дню туризма заядлая путешественница рассказала о трех направлениях по Украине, куда будет интересно отправиться в бархатный сезон.

Индустриальный Восток

Центральную и восточную Украину редко рассматривают в качестве места для отдыха. Ну что здесь может быть интересного? Шахты, карьеры, заводы и минимум достопримечательностей. Хотя, если вы искушенный турист, видели все и даже больше – именно эти объекты будут интересны. Как насчет экскурсии в шахту? А, может, лучше посмотреть, как на заводе плавят металл? Такой вид туризма, когда исследуют промышленные здания, постройки и территории, называют индустриальным. И ему есть, чем удивить.

Контрастные Карпаты

Подышать свежим воздухом, покорить вершины или просто отдохнуть от городской суеты в уютном коттедже, попивая чай на балконе с фантастическим видом. Все это можно сделать в Карпатах. Здесь найдете и экстрим – рафтинг, джипинг, квадроциклы, катание на велосипеде по канатной дороге через озеро, а также релакс в купелях на дровах. А еще осенью в Карпатах красиво, как никогда, и много грибов. Ведь все знают, что самые вкусные белые грибы именно те, которые собрал самостоятельно.

Ленивое черноморское побережье

Бархатный сезон на Черном море идеальный для купания в первые недели сентября. Потом уже температура воздуха и воды становится менее комфортной для пляжного отдыха. И только смельчаки могут рискнуть окунуться в морские волны. Зато здесь можно найти уединение в полупустых отелях, бесконечно гулять по берегу моря и смотреть достопримечательности, не пробираясь через толпу туристов.

Какие еще интересные направления покажет Леся Никитюк – смотрите с 19 октября в 18:00 в шоу «Le Маршрутка» на Новом канале.

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