Ведущая украинского тревел-шоу, которое стартует на Новом канале уже 19 октября, обратилась к зрителям и рассказала, почему стоит посмотреть второй сезон

«Le Маршрутка» – это проект, который открывает новые удивительные уголки родной Украины и показывает, какие невероятные места можно найти в различных областях. Леся Никитюк вместе с командой во главе с Богданом Богдановичем, бессменным водителем той самой цветной маршрутки, отсняли второй сезон, который обещает быть еще ярче, еще более насыщенным приключениями и открытиями. Поэтому пропустить такое нельзя.

Video: «Полюбите свое» Леся Никитюк призывает смотреть новый сезон «Le Маршрутки» Ведущая украинского тревел-шоу, которое стартует на Новом канале уже 19 октября, обратилась к зрителям и рассказала, почему стоит посмотреть второй сезон

– Я не буду говорить слов вроде «Посмотрите, это же наше, украинское! Про Украину! – отмечает Леся Никитюк. – Полюбите свое. Это необходимо сделать каждому. Мы начали снимать новый сезон «Le Маршрутки», потому что прониклись страной сами, полностью. Если мы не успели это сделать это за первый сезон, мы сделали это за второй сезон. Поверьте, у нас прекрасная страна, очень талантливые классные, добрые люди. Я бы просто хотела, чтобы вы посмотрели! Если вам не понравится, не смотрите. Но вам понравится! 🙂

Ждем с нетерпением громкую премьеру совсем скоро! Уже 19 октября в 18:00 на Новом канале – первый выпуск второго сезона колоритного тревел-шоу «Le Маршрутка». Не пропустите!

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