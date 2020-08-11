Что посмотреть в Одесской области: путеводитель от Леси Никитюк

Ведущая Нового канала знает, где находится украинская Амазонка, и как попасть в Болгарию, не покидая Украину

С чем у вас ассоциируется Одесская область? Море, песок, креветки, в общем – типичный пляжный отдых. Но Бессарабия может удивить не только этим. Здесь есть река, похожая на Амазонку, можно попробовать французский деликатес с украинскими нотками, услышать болгарскую речь и почувствовать себя Николаем Коперником. Где? Уникальными местами поделилась ведущая «Le Маршрутки» Леся Никитюк, которую Новый канал отправил исследовать Украину.

Украинская Амазонка

Городок Вилково на границе с Румынией сравнивают с Венецией. Вместо дорог – каналы реки Дунай, а местные мечтают купить не Porshe, а хорошую моторную лодку. Правда, на Венецию Вилково похож разве что расположением на воде. А цвет Дуная и его растительность больше напоминают экзотическую Амазонку. Но, слава Богу, вас не утащит крокодил и не покусают пираньи. Можно спокойно плавать на лодке, наслаждаясь шикарным видом. Еще здесь местные едят настоящий деликатес – лягушачьи лапки. Лягушек вылавливают прямо из канала и жарят в кляре. Мясо похоже то ли на курицу, то ли на рыбу – очень вкусное.

Болгария в Бессарабии

Почувствовать себя за границей можно, не выезжая за пределы Украины. Достаточно в середине августа попасть на праздник «Хасан-Батырски мегдан» в село Виноградное. Во время веселья вы услышите иностранную речь чаще родной. Дело в том, что Виноградное – деревня этнических болгар. На национальном празднике не поют «Ти ж мене підманула» и не подают вареники. Здесь предложат блюда национальной болгарской кухни и закружат в зажигательных болгарских народных танцах. Южный народ, что тут сказать.

Уединиться со звездами

Среди огородов и деревенских домиков села Маяки скрывается необычное здание – самый большой телескоп в Украине. Мечтаете почувствовать себя Николаем Коперником, который часами изучал звездное небо? Вам сюда. Правда, выйдет Коперник на новый манер. Дело в том, что в современных телескопах на звезды смотрит камера, а астрономы уже получают снимки на компьютер. Никакой романтики. Но хоть раз в жизни увидеть телескоп такого размера все же стоит.

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