Ведущая Нового канала умеет пощекотать нервы себе и зрителю

Те, кто хоть раз работал с Лесей на съемках тревела, говорят, что она – очень отважная. Надо нырнуть в самую глубокую впадину мира? Легко. Или поплавать среди акул в океане? И это просто. И, казалось бы, на съемках «Le Маршрутки», второй сезон которой Новый канал представляет осенью, уже можно отдохнуть. Потому что существует определенный стереотип: где Украина, а где экстрим? Но нет – Леся была бы не Лесей, если бы и здесь не нашла приключения.

– В Закарпатской области нам надо было переправиться через реку, – рассказывает ведущая Нового канала. – Мостика рядом не было, пришлось повторять за местными, которые переправлялись на корыте прикрепленному на трос. Оно еле держалось. Все было очень шатким. В любой момент можно было оттуда выпасть.

А как насчет езды через озеро на велосипеде?

– Катались мы вдвоем с Богданом Богдановичем на Bike Zip – это такая велосипедная канатная дорога, – вспоминает ведущая. – Ощущения еще те! Для сюжета нам нужно было сделать три дубля, а это, на секундочку, шесть раз прокатиться. Богданович больше на такое не подпишется. Он же не знал, что украинская велосипедная канатная дорога не просто одна в Европе, но и самая длинная в мире – 560 м.

На такие жертвы Леди Ле готова идти лишь ради одного – показать, что отдыхать в Украине ничем не хуже, чем за рубежом. А иногда даже и лучше.

Премьера «Le Маршрутки» – осенью на Новом канале.

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