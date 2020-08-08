Ведущая Нового канала считает, что каждый должен хоть раз в жизни там побывать

Пока Леся Никитюк изучает уникальные места в Украине, на съемках второго сезона «Le Маршрутки», она советует не тратить время впустую и путешествовать. С Новым каналом она поделилась списком мест, которые обязательны к посещению. Где найти пеликанов, остатки вулкана и город призрак? Записывайте!

Курорт Сатанов, Хмельницкая область

Демоническое название этого курорта скрывает за собой настоящий рай. Здесь можно пройти терапию пчелами, пиявками, попить минеральной водички и заняться спортом. На курорте – весьма бюджетные цены, вид из окна не хуже, чем в Швейцарии, а еще здесь тихо и спокойно. Отличное место, чтобы оздоровиться и отдохнуть!

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Город-призрак в Черкасской области

Многие хорошо знают Припять. Но есть в Украине еще один призрак – Орбита. Его история также связана с трагедией на ЧАЭС. Орбиту специально строили для сотрудников, которые должны были обслуживать местную атомную электростанцию. Успели возвести несколько домов и… заморозили строительство АЭС, а после трагедии в Чернобыле эту электростанцию решили вовсе не строить. Сейчас здесь пустуют многоэтажки, которые с каждым годом все больше разваливаются.

Вулкан в Донецкой области

Представляете, на территории Украины есть остатки вулкана. Увидеть застывшую лаву можно в заповеднике «Каменные могилы», в 50 км от города Мариуполь. Благодаря вулкану, который извергался на территории Украины более миллиона лет назад, в степи есть небольшие горы. Учтите, что на территорию заповедника могут попасть только 30 посетителей в день. Это сделано для того, что люди не топтали местную флору. Кроме застывшей лавы, здесь можно увидеть скифских баб, которым по несколько тысяч лет.

Африка в Одесской области

Знали ли вы, что в Украине можно увидеть пеликанов. И не в зоопарке, а в естественных условиях обитания. Где? В Одесской области на Тузловских лиманах проживает самая большая колония розовых пеликанов в мире. Здесь также обитает примерно 250 видов птиц, некоторые из них занесены в Красную книгу Украины. Для наблюдения за фауной заповедника обустроены специальные домики. А природа напоминает безлюдные острова в Тихом океане.

Египет в Полтавской области

На Полтавщине посреди хуторов можно отыскать частичку Египта. Там расположено три пирамиды. Одна заброшена, во второй – действующая церковь, а третья – современная. С Полтавскими пирамидами связано много мифических историй. Но самое главное, что нужно знать – аналогов этим пирамидам нет во всей Европе.

Какие места ведущая покажет во втором сезоне «Le Маршрутки» – смотрите этой осенью на Новом канале.

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