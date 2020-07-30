Молодой красавчик стал на одно колено перед Лесей Никитюк: получила предложение?

Парень ради встречи с ведущей Нового канала поставил на уши Instagram

Во время съемок второго сезона проекта «Le Маршрутка», премьеру которого Новый канал покажет осенью, Лесю Никитюк буквально преследуют фанаты. Некоторые скромно просят сделать совместное селфи, а некоторые не дают прохода. Например, в Чернигове парни поздно вечером так кричала под окнами отеля, где остановилась Леся, что ей пришлось идти на балкон в пижаме, чтобы успокоить их. А в Ивано-Франковске местный блогер попросил своих подписчиков способствовать встрече с ведущей.

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– Меня забросали сообщениями: «Леся, сходи на кофе с Димой». Я сначала подумала, что это мэр города, – рассказывает Новому каналу ведущая. – Оказалось, что это – блогер из Ивано-Франковска. Зашла на его страницу, и увидел много сторис, где он приглашает меня на кофе. На следующий день мы с ним встретились возле отеля. Дима пришел без кофе, но с другом и большим букетом цветов.

Простое общение Леси с ребятами закончилось романтическим жестом.

– У меня очень эластичные шнурки на обуви, они постоянно развязываются. И как раз во время нашей встречи они снова развязались, – вспоминает Леди Ле. – Я захотела привести их в порядок, но Дима сказал: «Давай я завяжу». Думала, он шутит. Но он опустился на одно колено, как настоящий джентльмен, и завязал один кроссовок. В процессе этого Дима говорит: «Возьми меня в шоу-бизнес». На что я в шутку отвечаю: «Тогда тебе надо оба кроссовка завязать».

Такие неожиданные встречи для Леси Никитюк – не редкость в путешествиях. Ведь она подвозит на своей «Le Маршрутке» разных пассажиров – самых интересных вы увидели осенью на Новом канале.

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