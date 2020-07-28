Cекреты Леси Никитюк: как оставаться красивой в путешествиях?

Ведущая Нового канала рассказала, как поддерживает фантастический вид

Постоянные переезды на «Le Маршрутке» без возможности попасть к косметологу, пересушенный от кондиционеров воздух в номерах, перекусы на ходу и сон на колесах – все это не лучшим образом влияет на состояние кожи. Однако Леся Никитюк даже в путешествиях выглядит так, будто только что пришла из салона красоты. Как ей это удается?

– Во время наших путешествий постоянно случаются разные интересные истории, – рассказала Леди Ле Новому каналу. – Например, когда мы снимали сюжет на ферме улиток, владельцы подарили мне моллюсков, которые со мной живут уже несколько дней и спят на моем лице. Благодаря муцину, который они производят, кожа подтягивается, хорошо увлажненная и выглядит свежей. А вот на ферме, где мы варили сыр, мне подарили очень много настоящего, натурального, без примесей овечьего сыра, который очень полезен для организма. Он содержит большое количество кальция.

Леся не стесняется показывать фанатам, как она делает маски и другие бьюти-процедуры. Но не только масками удается поддерживать молодость.

– Соляные ванны, которые мы снимали в Закарпатье – обязательные для посещения. В этих соляных озерах и бассейнах мы сидели до последнего, сколько позволял наш график съемок, – улыбается ведущая. – После них кожа стала гладкой и блестящей и теперь больше похожа на кожу пятилетнего ребенка. Зажили все порезы и ранки, которые мы получили в последнее время. Женская половина команды выглядит шикарно.

Своими бьюти находками на украинских курортах ведущая поделится в выпусках «Le Маршрутки» этой осенью на Новом канале.

Больше новостей:

Куда поехать в выходные недалеко от Киева: ТОП-3 места от Леси Никитюк

У Леси Никитюк новый музыкальный хит – «Песня про собаку». Слушаем!