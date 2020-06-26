В маршрутке, на которой путешествует Леся Никитюк, отказали тормоза

Ведущая Нового канала сообщила о серьезной поломке транспорта и раскрыла подробности инцидента

Украинский тревел – еще то приключение. Не успел Новый канал отправить ведущую Лесю Никитюк снимать «Le Маршрутку», как уже все с нетерпением ждут возвращения звезды. Просто переживать надоело. То ведущая чуть не утонула в болоте в Черниговской области, то сообщила о поломке желтого «Богдана» в Сумской. Только все выдохнули – новая беда случилась в Харьковской области. Причем не в самом людном месте.

– У нас отказали тормоза, и мы снова заглохли, – сказала ведущая. – Я уже не знаю, кого мне вести в церковь – Богдана Богдановича (водитель маршрутки – прим. ред.) или «Богдан»? Насколько я понимаю, у нас проблема с электрикой. Маршрутку опять ждет ремонт.

Судя по видео, транспорт заглох посреди поля. И неизвестно теперь, насколько затянется ремонт маршрутки.

Кстати, во время съемок первого сезона «Le Маршрутки» Лесин транспорт тоже ломался бесчисленное количество раз. Эпизоды поломок и ремонта даже вошли в выпуски «Le Маршрутки». На Полтавщине фирменный транспорт ведущей «потерял» бампер, в Житомирской области лопнуло колесо, а в Одесской – «полетел» амортизатор. Несмотря на трудности съемок, первый сезон состоялся. Судя по горячему началу съемок второго, он будет еще ярче.

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