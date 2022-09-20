«Чтобы все знали Хмельницкого и Мазепу»: Александр Педан – о важности знания истории Украины

Ведущий проекта Improv Live Show, новый сезон которого со второго октября покажет Новый канал, поделился идеями по изучению нашего прошлого

Около семи месяцев Украина борется за свою свободу и культуру. Мы доказали всему миру, что сильные, и будем бороться до последнего. Так было всегда! Наша история вдохновляет, и ее нужно знать. В очередной раз отметил это общественный деятель и ведущий Нового канала Александр Педан.

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– Мне 40 лет, и я сейчас изучаю историю, – делится Педан. – Возможно, даже буду делать исторические подкасты. Готов рвать и вкладываться в то, чтобы доносить эту информацию в простой форме, дабы всем было понятно. Наша история довольно трудная. Украину «поносило»: то поляки заходили, то московия, то турки, то Османская империя. Наши гетманы пытались это «разрулить». Непонятно было, с кем можно дружить, а кто тебя кинет. А кидали, к сожалению, все. Одним словом, наша история сложная. Но подавать ее нужно очень просто. Чтобы все понимали, кто такой Богдан Хмельницкий или Иван Мазепа. Чтобы знали, что полезного сделали для Украины ключевые исторические фигуры. Нужны исторические фильмы, мультики, YouTube-каналы, даже TikTok. На это сейчас безумный спрос!

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Изучение истории нашей страны Александр советует начать с книги Ярослава Грицака «Нарис історії України».

– За время своего существования эта книга менялась трижды, – говорит ведущий проекта Improv Live Show. – Первое издание вышло после развала СССР, в 1996 году. Говорят, что эта книга – одна из первых объективных в истории Украины. А еще автор дважды ее дополнял – в 2006 и 2019 годах.

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Давайте знать прошлое, чтобы быть сильнее сейчас и в будущем. Слава Украине!