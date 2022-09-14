«Нужно возвращать уже сейчас»: Александр Педан – о юморе и развлекательном контенте

Ведущий проекта Improv Live Show, который осенью покажет Новый канал, поделился мыслями на актуальную тему

Часто возникают споры по поводу того, что можно себе позволить во время войны, а что нет. Кто-то говорит, что нужно продолжать жить и наслаждаться моментами, а кто-то думает с точностью до наоборот. Психологи советуют не ставить жизнь на паузу и делать то, что нравится. Правда, во-первых, чувствовать меру. Во-вторых, не разглашать веселые моменты на публику. В-третьих, обязательно продолжать донатить на ВСУ. Ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан того же мнения. А еще он заговорил о юморе и развлекательном контенте.

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– Развлекательные проекты на телевидение нужно возвращать уже сейчас. Народ очень их хочет, – поделился мыслями Педан в интервью «24 Каналу». – В частности, я это увидел в соцсетях, ведь они значительно более быстрый идентификатор настроений населения. Например, ребята, коллеги-юмористы уже возобновляют свою работу и зовут на разные шоу. И я вижу, что есть большой запрос от зрителей. Или вот Новый канал, который не в марафоне, а просто показывает кино. И людям оно нужно! Сейчас нет четкой системы измерения рейтингов, как раньше, но я вижу, что люди нуждаются в развлекательном контенте.

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Ведущий проекта Improv Live Show, который скоро покажет Новый канал, объясняет, что украинцы хотят не так развлечься, как просто вернуться к привычной жизни, чтобы снизить уровень стресса.

– Это важно психологически! Мы все понимаем, что в стране война. Но жизнь никто не отменял, – говорит Александр. – Если мы все сейчас погрузимся в депрессию, опустим руки, никто не будет волонтерить, работать, платить налоги. Экономика встанет, а на одного бойца нужно 14 зарабатывающих людей. Нам следует к этому привыкать и продолжать жить. Развлекательный контент – это психологическая возможность почувствовать стабильность и спокойствие.