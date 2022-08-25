Зібрав близько 3 млн грн: Марк Куцевалов з «Пари на мільйон» пройшов 850 км Україною

Гуморист і учасник реаліті Нового каналу оригінальним способом збирав кошти на придбання трьох авто швидкої допомоги

Благодійний похід гумориста, який взяв участь у реаліті Нового каналу «Пара на мільйон», Марка Куцевалова тривав 18 днів. За цей час він пройшов 850 кілометрів від рідного Чорноморська, що на Одещині, до Говерли, познайомився з величезною кількістю цікавих людей та зібрав понад 2,9 млн гривень із запланованих 2,85 млн!

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За пригодами Марка можна було спостерігати в Instagram та на його Telegram-каналі, саме тому він і назвав свою пригоду реаліті-походом.

— Відчуття на фініші дуже приємні. А ще дуже хочеться в гарячу воду – відігрітися. Після цієї подорожі в серці точно залишаться люди, які були поряд на різних відрізках шляху, допомагали дістатися фінальної точки. Вони, ніби клей, з’єднували мою подорож, — розповів Марк в ефірі національного телемарафону.

Зазначимо, що це не єдина ініціатива, завдяки якій Куцевалов збирає гроші на допомогу Україні. Він також бере участь у благодійних імпровізаціях.

Не пропустіть прем’єру реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим у понеділок, 5 вересня, о 20:00 на Новому каналі!