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Александр Педан – о самых счастливых и сложных моментах в жизни его семьи

Александр Педан – о самых счастливых и сложных моментах в жизни его семьи

8 июля в Украине отмечают День семьи. В канун праздника ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан рассказал о своих близких

В сложное для нашей страны время семейные связи становятся еще более крепкими, а поддержка самых близких – лучшей мотивацией и источником силы. Но в жизни каждой семьи бывают взлеты и падения. О самых счастливых моментах в жизни родных рассказал ведущий Нового канала:

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Александр Педан – о самых счастливых и сложных моментах в жизни его семьи

– Если выделить топ-3 из таких, то, прежде всего, рождение детей – Марика и Леры. Считаю, что это самое главное, что может быть в семье, говорит Педан. – Два разных особых момента, ведь когда появилась дочь, то я не до конца осознавал, насколько это круто и ответственно. А с сыном было уже долгожданно, так что 100-процентное удовольствие на каждом шагу. А третий момент… Думаю, он еще впереди.

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Александр Педан признается, что семья для него – все. Когда они вместе, то ощущают суперсилу и преодолевают все трудности.

Александр Педан – о самых счастливых и сложных моментах в жизни его семьи

– Одним из самых больших испытаний для семьи была наша разлука с Инной. Точнее, не разлука, а период, когда мы жили на два города, – вспоминает телеведущий. – Почти полтора года я проживал в Киеве, пока пытался построить карьеру в Comedy, а жена с дочерью оставались в Хмельницком. Это было самым трудным периодом, но мы его пережили и как семья стали лишь сильнее. Расстояние – это тяжело.

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