Злата Огневич – о свадьбе

За кулисами Improv Live Show, которое с 10 марта покажет Новый канал, певица рассказала, каким может быть ее свадебный образ

Каждая девочка с детства мечтает о свадьбе, потому что хочет почувствовать себя настоящей принцессой. Наверное, это стереотип. В современном мире мечты немного изменились. В этом убеждает известная украинская певица Злата Огневич. За кулисами проекта Improv Live Show, который покажет Новый канал, она призналась, как видит свою свадебную вечеринку.

– Я никогда не задавалась вопросом свадьбы. Даже в детстве, – признается артистка. – Когда выросла, то точно поняла, что хочу классную вечеринку, на которой будут близкие, родные люди, а не те, которых я увижу в первый и в последний раз.

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Относительно наряда Злата Огневич тоже не имеет четких убеждений. Говорит, что никогда не представляла полностью свой свадебный образ.

– Возможно, это вообще будет не платье, – делится певица. – Например, брючный костюм, купальник или сарафан. Все зависит от того, где пройдет свадьба. Возможно, мы с моим избранником решим только вдвоем отпраздновать это событие. Сейчас все очень изменилось. Я не люблю следовать принятым нормам и правилам.

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Валентином Михиенко, Ромой Мищеряковым и Владимиром Шумко Новый канал покажет с 10 марта. Не пропустите взрыв юмора и импровизаций!