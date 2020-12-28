Александр Педан рассказал о сыне

26 декабря Марику исполнилось четыре года. Каким растет парень?

В субботу в семье Александра Педана был большой праздник. Его сыну Марику, фанату динозавров и любителю ловить лягушек, исполнилось четыре года. И по этому случаю состоялась вечеринка динозавров. Они «присутствовали» в виде шариков и фигурок на праздничном торте, который испекла няня. Счастливый отец опубликовал трогательное фото и признание в любви и гордости за сына в своем Instagram:

– Для меня самое ожидаемое и важное событие последних десяти лет – это рождение Марика. Вообще, что бы там не говорили, но сын для отца – не просто продолжение рода. Это друг, это возможность передать свои знания, мужской опыт. Это настоящая мужская любовь. Марику четыре. Время пролетело очень быстро. И есть уже поводы гордиться. Во-первых, сын умеет магнетизировать людей. Это знают все наши друзья ???? Во-вторых, он такой же активный, как и я. И уверен, что мы еще посерфим и облазим все горы. Но это впереди. Марик, расти здоровым. То, что ты красавчик и умничка, мы уже и так все знаем. Любим ❤️, – написал Александр.

Все это время подписчики Педана в Instagram могли наблюдать за тем, как растет Педан-младший. Как отец и сын вместе читают книги, вместе готовят и изучают мир. И все эти четыре года ведущий Improv Live Show (Новый канал) скрывал лицо Марика в соцсетях, снимая его со спины или вполоборота. Но в особом праздничном посте впервые показал сына.

День рождения прошел бурно и весело:

– Марик очень ждал праздника. Накануне три дня слушался, ел все, что давали. Сам выбирал себе подарки. Потому что мы в современных традициях решили подсказать гостям, что покупать. Праздник организовали в несколько этапов. Сначала в семейном формате. Вместе с Мариком веселилось пятеро детей. У них была дискотека, выступал фокусник, мы играли в прятки. Мне тоже захотелось покайфовать с детьми, – поделился Александр. – Марик всех переобнимал, как и обещал. Ему надарили подарков: динозавры, годзиллу. Няня приготовила вкуснейший домашний торт. Когда мы его разрезали, то удивились количеству слоев! Теперь вот ждем в гости кумовьев.

Поздравляем семью Педанов! Пусть Марика ждет счастливая жизнь!

Фото – @pedanos

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