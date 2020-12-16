Александр Педан – о настоящих мэнах

Как определить, что ты – настоящий мужчина? Ловите мнение ведущего Нового канала Саши Педана по этому поводу

Ведущий Improve Live Show и судья игрового шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Александр Педан рассказал, что для него означает термин «настоящий мужчина», и как это доказывать в современном мире.

– Мне не нравятся крайности, когда говорят, что мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны, или лесорубом, охотником, и уметь загнать оленя в поле. Не стоит делить на белое и черное. Бывает и золотая середина. И я стараюсь ее найти, – признается Педан. – Например, очень люблю экстремальные виды спорта. Там могу себе доказывать, что я – мужчина, и не боюсь препятствий, достигаю новых вершин. Совершая восхождение на «пятитысячник» (гору высотой 5 км), ты реально доказываешь себе, что можешь больше, чем даже сам ожидаешь. Это с одной стороны. А с другой, считаю, что надо не кому-то другому доказывать, что ты мужчина, а только самому себе.

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Для тех, кто не фанат экстрима и спорта, телеведущий дал еще несколько простых советов, исходя из собственного опыта.

– Делаю это и когда нахожу возможность уделять внимание семье, проводить много времени с детьми, печь печенье с сыном, играться с ним машинками и динозаврами и ходить на шопинг с дочерью, – говорит Александр. – И третья история – когда ты работаешь, зарабатываешь и содержишь семью. Это три важные составляющие. И найти баланс между ними – настоящий вызов для меня.

Ждите Александра Педана в двух премьерах весеннего сезона на Новом канале – в роли ведущего второго сезона юмористического шоу Improve Live Show и игрока в первом сезоне интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» Следите за новостями и не пропустите самое интересное.