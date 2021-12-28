ТОП-3 фильма под елку от Александра Педана

Ведущий Нового канала поделился подборкой лент для семейного просмотра в зимние вечера

28 декабря отмечается Международный день кино. Просмотр хорошего фильма в семейном кругу в канун праздников – что может быть лучше? Своим топом фильмов на зимние вечера поделился ведущий Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, Александр Педан.

«Счастливого Рождества»

– Романтический рождественский фильм с Эмилией Кларк и Генри Голдингом в главных ролях. Он вышел в 2019 году, поэтому достаточно «свежий» по сравнению с другими лентами, которые называют «рождественской киноклассикой». Я смотрел этот фильм впервые в прошлом году, и он сразу зашел, поэтому и советую, – говорит ведущий Нового канала.

История происходит в канун Рождества. Пока у всех предпраздничная суета, Кейт (Эмилия Кларк) продолжает ввязываться в передряги. Несмотря на депрессивное состояние, она устраивается работать эльфом в магазин рождественских подарков. Обстоятельства совпадают так, что она частенько случайно встречает Тома (Генри Голдинг). У них складывается приятное общение. Настолько приятное, что не верится, что это происходит именно с ней. Чем закончится волшебная история?

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«Привет семье!»

– Этот фильм 2005-го года описывает типичную ситуацию, знакомую большинству людей, – отмечает Педан.

Эверест Стоун привозит на Рождество в дом родителей свою невесту Мередит. Он, конечно, ожидает тепла и гостеприимства. Но всю родню уже настроила против девушки сестра парня – Эмми. Она познакомилась с невестой брата раньше других и твердо решила, что Мередит не может стать частью их семьи.

В главных ролях ленты – Сара Джессика Паркер, Дермот Малруни, Дайан Китон, Клэр Дэйнс, Рэйчел МакАдамс и другие.

«Пара на праздник»

Американская комедия 2020-го года – о распространенной модели отношений, когда дружба перерастает в романтические отношения. Парень Джексон (Люк Брейси) находится в постоянном одиночестве. Ему хотят помочь родные, постоянно подыскивая девушку, но он, кажется, полностью отчаялся, что найдет вторую половинку. Слоан (Эмма Робертс) – в похожей ситуации. Свое одиночество она пытается приглушить в ночных клубах. Хуже всего то, что и семья «нависает» с вопросами о семье и детях. Когда эта парочка знакомится, решает, что на все рождественские празднования их семей будут ходить вместе. Их тесное общение со временем перерастает во что-то большее, а потом приходит понимание, что они уже просто не могут друг без друга. Или все не так просто в этой истории?

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном смотрите уже весной 2022 года на Новом канале!