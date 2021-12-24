Владимир Дантес – о худшем Новом годе

За кулисами Improv Live Show, которое в 2022 году покажет Новый канал, артист вспомнил, как в Новогоднюю ночь был обслуживающим персоналом

В такси в пробке, в самолете, на работе, один дома – это не самые плохие варианты, как можно встретить Новый год. Во время съемок проекта Improv Live Show, который покажет Новый канал, Владимир Дантес вспомнил более «яркую» историю.

– Это случилось в Харькове в 2006 году. Работал с друзьями в загородном комплексе, – вспоминает артист. – Товарищи были аниматорами, а я пел каверы. Мое выступление заканчивалось в 23:50. Поскольку считался обслуживающим персоналом, то не мог быть вместе с гостями.

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Поэтому со сцены Владимир пошел в маленькую кухню в подвале и сидел там.

– Друзья в это время развлекали народ, а я ждал своего следующего выхода в 00:10, – рассказал Дантес Новому каналу. – В течение 20 минут слышал, как люди веселятся, кричат, смеются, запускают фейерверки. А я сидел один под землей с газировкой в руке. Тогда пообещал себе, что никогда в жизни больше не буду так встречать Новый год.

Смотрите Improv Live Show в 2022 году на Новом канале!