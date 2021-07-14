Какие подарки получал Павел Зибров

Также Народный артист Украины рассказал, как в его честь назвали корабль

Знаменитостью быть непросто. Но несмотря на все сложности звезды имеют много привилегий. Например, внимание поклонников и подарки. Кстати, иногда презенты бывают такими неожиданными, что звезды еще долго не могут оправиться от шока. За кулисами Improv Live Show (Новый канал) народный артист Украины Павел Зибров рассказал, как в его честь назвали корабль.

– Несколько лет назад двухпалубный корабль «Павел Зибров» ходил по Днепру, – рассказывает певец. – Тогда я давал письменное согласие владельцу, чтобы он назвал судно в мою честь.

На этом необычные подарки в жизни Павла не закончились.

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– Пятнадцать лет назад мне подарили часы за 53 тысячи евро, – признается артист. – Помню, как меня попросили дважды исполнить одну песню, а затем вручили презент (улыбается).

А вот среди бесчисленного количества букетов певцу больше всего запомнилась композиция из гвоздик. Выложенное огромное сердце из цветов метр на два с надписью: «Павел Зибров, с днем рождения».

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