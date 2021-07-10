Дима Каднай, Павел Зибров и Антон Мурафа – об усах

Украинские усачи рассказали о своем «богатстве» и показали фото с выбритыми лицами

Бородатые анекдоты прочь, ведь уже в это воскресенье у нас будут современные юмористы с усами! Да, да, на этой неделе в Improv Live Show участвуют три украинских усача – Дима Каднай, Антон Мурафа и их наставник в этом деле Павел Зибров. Последний часто любит утверждать, что усы всячески помогают ему в жизни, мол, без них ни денег, ни славы точно бы не было. Именно поэтому Новый канал решил расспросить известных, как они решились отрастить усы, когда в последний раз их сбривали, и показать редкие фото «до».

– За свою жизнь я только дважды был без усов. Впервые это произошло в 2016-м, когда призвали в армию. Тогда это сделать пришлось, потому что брили всех. Я очень переживал. А во второй раз это случилось только в 35 лет. Тогда я сам свалял дурака. Моя Маринка уехала к родителям на Старый Новый год. Я подумал, что надо обновиться – и срубил усы! Она прибыла на вокзал, выходит из поезда, подаю ей ручку – а та проходит мимо. Еще и говорит: «Молодой человек, что вы тут руки протягиваете?!» Не узнала, прошла метров пять, а потом возвращается, вижу – у нее такие безумные глаза, и включается сирена: «Ты что сделал? Ты зачем усы сбрил?!» Начала ругаться, мне тогда стыдно было, а хотел же сюрприз сделать… Но полтора месяца спал на кухне, пока не вернулись усы, – поделился Павел Николаевич.

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А вот для Димы Кадная усы стали экспериментом, из-за которого он до сих пор получает много хейта. Кто-то говорит, что он стал еще более сексуальным, а кому-то эти усы не дают покоя в другом контексте.

– Это все завистники – усы такой густоты не у каждого. Поэтому я к своим питаю только любовь. Ай лав май мусташ, – объяснил все Дима.

А у блогера Антона Мурафы история с усами довольно прозаична. Он решил отпусти их, когда понял, что бриться нужно каждый день.

– Периодически сбриваю усы, чтобы вспомнить, что на самом деле я напуганный 13-летний мальчик. Последний раз делал это для съемок год назад, – рассказал блогер.

Не пропусти самый усатый выпуск второго сезона Improv Live Show с Александром Педаном в воскресенье в 23:00 на Новом канале