Как выбрать ведущего на свадьбу: советы от профи

На что обратить внимание, чтобы праздник не превратился в катастрофу

Участник Improv Live Show Роман Мищеряков в свободное от съемок время подрабатывает ведущим мероприятий. За его плечами проведенные праздники у самых прихотливых украинских селебритиз. Например, он задавал атмосферу на дне рождения Екатерины Кухар. Проводит Рома и свадьбы. И как никто знает, что от ведущего зависит настроение всего праздника. Именно он задает тон, и от него зависит, как себя будут чувствовать гости, и какой запомнят свадьбу молодожены. Как выбрать хорошего ведущего на такой важный день – Новый канал узнал у Ромы Мищерякова на сьемках «Хто зверху?».

– До праздника обязательно нужно встретиться с ведущим лично и пообщаться, – советует Роман Мищеряков. – Даже если это популярный артист, телеведущий или звезда, которую вы много раз видели по ТВ, вам все равно нужно понять – это ваш человек или нет. Видеть на экране – это одно, в жизни может сложиться другое впечатление. Поговорив, вы сможете понять чувство юмора ведущего, легкость и так далее.

Роман советует обращать внимание и на умения тамады.

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– Я сторонник креативных решений на празднике, – рассказывает участник Improv Live Show. – Чтобы в программе было то, чего не будет ни на какой другой свадьбе. Поэтому если ведущий не интересуется молодоженами, и у него есть стандартный сценарий для всех, при этом он говорит, что все будет классно, мой совет – присмотреться к другим кандидатурам. Потому что свадьба – раз в жизни, и она должна быть «о вас», «о молодоженах». Чем больше креативных предложений сделает ведущий, тем лучше.

Также важно обратить внимание и на опрятный внешний вид человека.

– Но, еще раз повторюсь, самое важное – вам должно быть с ним комфортно и легко, – настаивает Роман. – Нужно найти на 100% вашего человека.

Как шутит Рома Мищеряков – смотрите в воскресенье в 23:00 в Improv Live Show на Новом канале. А шоу «Хто зверху?» с участием Ромы – ждите уже этой осенью.